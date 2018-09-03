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Россия планирует оккупировать Азовское море

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Россия продолжает свою агрессивную политику, и после аннексии Крыма планирует оккупировать Азовское море. Об этом 26 сентября во время своего выступления на общих дебатах в рамках участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Из-за политики примирения с агрессором мы откатились надолго назад. Мы говорим, что агрессор продолжает свою политику. Ваша тишина – это то, что Кремль превращает в оружие против Украины и против всех нас. Наивно верить, что безопасная гавань всегда будет рядом», – сказал он.

«Не останется безопасных гаваней, если кто-то решит, что он не подчиняется никаким нормам или ограничениям, что именно он может перекраивать международную систему под свои интересы, и что его интересы являются более легитимными, чем наши», – продолжил Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина стремится вернуть ситуацию «на рельсы мира», а помочь ей в этом должно объединение усилий международного сообщества в обеспечении ответственности за нарушения международного права.

«Это нелегко. Ничто не остановит Москву от продолжения своей агрессивной политики экспансии, если она не наткнется на сопротивление единого фронта международного сообщества, а системное наказание за ее действия станет неотвратимым. Именно возможность избежать ответственности позволила после Грузии вторгнуться в Украину», – заявил он.

«Россия не собирается останавливаться. После оккупации Крыма идет оккупация Азовского моря. Достроив нелегальный мост через Керченский пролив, Россия начала препятствовать навигации кораблей через Керченский пролив. Такие брутальные действия должны осуждаться, как нелегальные, в том числе как нарушение Конвенции о морском праве. Такие действия нуждаются в усиленном режиме санкций и других целевых мероприятиях», – добавил президент Украины.


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