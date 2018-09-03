В Красногоровке началось гуманитарное разминирование

В Красногоровке приступила к гуманитарному разминированию Британская благотворительная и Американская организация Тhe HALO Trust, которая занимается обезвреживанием мин и боеприпасов, представляющих опасность для гражданских лиц.

Об этом сообщает сайт военно-гражданской администрации прифронтового города.

«Просьба ко всем гражданам, которые владеют информацией о взрывоопасных предметах или месте их нахождения срочно сообщать в военно-гражданскую администрацию города Красногоровка», — говорится в сообщении.