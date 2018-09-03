В Доброполье 17-летняя девушка покончила жизнь самоубийством

Врачи Доброполья не смогли спасти 17-летнюю девушку, которая совершила самоубийство, отравившись таблетками, - сообщает Добропольский отдел полиции.

Сообщение о том, что в Добропольскую больницу интенсивного лечения в критическом состоянии поступила несовершеннолетняя девушка, которая отравилась медикаментами, поступило от диспетчера скорой медицинской помощи

Следственно-оперативной группой предварительно было установлено, что девушка после ссоры с матерью напилась таблеток.

Врачи боролись за жизнь юной пациентки, однако в больнице она умерла.

Предварительно данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «Самоубийство». Проводится проверка всех обстоятельств.