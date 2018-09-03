В одесском санатории снова произошел масштабный пожар

Вчера, 25 сентября, в Одессе на улице Бернандаццы произошел пожар в двухэтажном здании на территории не действующего санатория «Красные зори», сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения «101» в 21:35.

К месту вызова через 12 минут прибыли пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. По прибытию первых подразделений установлено, что открытым пламенем горит крыша деревянного двухэтажного здания по всей площади. Было проведено оперативное развертывание пожарно-спасательных подразделений и обеспечено тушения огня.

Спасатели пожар в 22:13 локализовали и в 02:59 ликвидировали на площади 200 кв. м. Тушение пожара осложнялось тем, что здание старое, изготовлено из дерева, крыша обработана легковоспламеняющимся материалом.