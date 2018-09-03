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На Закарпатье полиция задержала 8 нелегальных мигрантов

Сегодня, 11:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Закарпатской области полиция задержала микроавтобус с нелегальными мигрантами, пытавшимися незаконно пересечь границу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Инцидент произошел между селами селами Раково и Турья Реметы Перечинского района. Кроме восьми иностранцев, в автобусе также находились водитель - 35-летний житель Иршавы, 40-летний житель Иршавского района и 30-летний житель Ужгорода.

Нелегальные мигранты - все мужчины в возрасте от 17 до 33 лет, граждане двух иностранных государств.

Неподалеку от микроавтобуса полиция остановила еще один автомобиль, которые сопровождал иностранцев. Во втором транспортном средстве находился житель иностранного государства и 18-летняя жительница Береговщины.


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