Стало известно, когда пройдет ВНО-2019

В 2019 году Внешнее независимое оценивание будет проходить с 20 мая по 12 июля. Его участники имеют возможность сдать тесты по четырем предметам.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

"Приказом Министерства образования и науки Украины от 22 августа № 931 урегулировано проведение внешнего независимого оценивания 2019 года. В соответствии с приказом каждый зарегистрированный участник имеет право пройти тесты самое большее по четырем учебным предметам. В целом внешнее независимое оценивание будет пройдет по одиннадцати учебным предметам: украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому языку, испанскому языку, немецкому языку, французскому языку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВНО пройдет с 20 мая по 12 июля.

Также выпускникам старшей школы заведений общего среднего образования 2019 года результаты внешнего независимого оценивания по трем учебным предметам будут зачтены как результаты государственной итоговой аттестации. Эти участники должны обязательно сдать: украинский язык и литературу; математику или историю Украины (на выбор участника); еще один предмет из перечня(история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык).

В 2019 году выпускники заведений общего среднего образования, которые желают, чтобы результат ВНО по иностранному языку им был зачтен как оценка за государственную итоговую аттестацию, и изучают этот язык на стандартном или академическом уровне, получат оценку за аттестацию по результатам выполнения заданий академического уровня. Выпускники, которые изучают иностранный язык на профильном уровне, получат оценку за аттестацию по результатам выполнения заданий академического и профильного уровней.