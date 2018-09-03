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В Одесской области на крыше поезда погиб 11-летний мальчик

Вчера, 17:58 citynews.net.ua | Напечатать

На станции Одесса-Застава-1 поразило током 11-летнего мальчика, который находился на вагоне поезда. Вследствие поражения ребенок погиб на месте, передает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что трагедия произошла 22 сентября. На вагоне поезда, который отправлялся, находилось трое детей. Двое мальчиков успели спрыгнуть. Третий получил смертельные травмы.

"Уже после прибытия поезда на станцию Одесса-Порт тело парня обнаружил дежурный по переезду. Погибшему было 11 лет", - сообщили в пресс-службе.

В целом, как отметили в УЗ, с начала 2018 года травмы на железной дороге получили 433 человека, в том числе 256 - смертельным исходом.

"Хуже всего, что среди травмированных - 21 ребенок в возрасте до 16 лет, из них 7 - смертельно травмированы... Вследствие поражения электрическим током с начала года травмировано 25 посторонних граждан, из них 13 - смертельно. Среди травмированных 10 детей в возрасте до 16 лет, из них четверо погибли", - уточнили в УЗ.


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