Балух отказался выйти из камеры для участия в видеосвязи

В подконтрольном России Верховном суде Крыма сегодня началось судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты активиста Владимира Балуха на решение российского суда в Раздольном. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сообщается, что Балух должен был участвовать в заседании по видеосвязи, однако отказался выйти из камеры.

"Насколько мне известно, при нашей последней встрече он сказал, что отказывается от видеоконференцсвязи, но не от участия в суде", - рассказал адвокат Балуха Тарас Омельченко.