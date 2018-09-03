Кабмин назначил врио главы Гослекслужбы

Сегодня, 24 сентября, Роман Исаенко назначен временно исполняющим обязанности главы Службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сообщается, что Исаенко был назначен на эту должность соответствующим распоряжением Кабинета министров Украины от 19 сентября.

Указывается, что до этого назначения Исаенко был заместителем председателя Гослекслужбы - с августа 2017 года.