ЕСПЧ зарегистрировал жалобу осужденного в оккупированном Крыму журналиста Семены

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу крымского журналиста Николая Семены и его защитника Александра Попкова на приговор "суда" в Симферополе, осудившего журналиста на 2 с половиной года заключения условно с запретом заниматься публичной деятельностью. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Мы рассчитываем на справедливое, в отличие от российского, судебное разбирательство", - заявил авокат.

По его словам, есть все основания для признания нарушений статей 10, 6 и 8 Европейской конвенции, то есть вмешательство в личную жизнь в ходе прослушки и обыска, несправедливое судебное разбирательство.