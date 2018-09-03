Во Львовской области из-за непогоды обесточены 179 населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Львовоблэнерго".

Как отмечается, из-за сильного ветра во Львовской области повреждены электросети, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы вернуть свет жителям.

"По состоянию на 10:00 утра 24 сентября в результате непогоды обесточены 67 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ полностью и 2 частично, 179 населенных пунктов полностью и 60 частично во всех районах области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным синоптиков, сегодня, 24 сентября, во Львовской области ожидается усиление ветра до 24 м/с, местами порывы до 29 м/с и сильные осадки: дождь, утром и днем в отдельных районах с мокрым снегом.