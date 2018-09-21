В Донецкой области в магазине штор производили боеприпасы

В Краматорске (Донецкая область) полицейские задержали мужчин, которые производили патроны на территории магазина штор.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

В сообщении говорится, что сотрудники полиции во процессуальным руководством прокуратуры задержали двух жителей Краматорска, которые торговали патронами собственного производства.

Отмечается, что мастерская по изготовлению боеприпасов маскировалась под вывеской магазина штор.

"Злоумышленники арендовали на местном рынке помещение, где находился магазин штор. За стеной, в потайной комнате собирали патроны, подгоняя калибр под современное охотничье оружие иностранного производства", - рассказали в полиции.

Сообщается, что для изготовления боеприпасов злоумышленники использовали стреляные гильзы, "реставрируя" их. Покупателей злоумышленники находили через интернет.

"В ходе обысков в мастерской, дома и в гараже полицейские изъяли не только нелегальную продукцию и инструменты для ее изготовления, но и боевое оружие - незарегистрированный карабин, гранату к подствольном гранатомету, крупнокалиберные боеприпасы и более 600 патронов армейского образца", - добавили в полиции.

Отмечается, что оружие и боеприпасы отправили на экспертизу, их происхождение устанавливается. Задержанным инкриминируется ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".