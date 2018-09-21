В Одессе стреляли в Олега Михайлика

В Одессе вечером 22 сентября стреляли вобщественного активиста, лидера одесской ячейки партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Как сообщил в Facebook его коллега Александр Солонтай, состояние критическое, врачи работают, надеемся, что есть шансы на спасение.

Сегодня утром стало известно, что Олег Михайлик стабилизирован, но по-прежнему в тяжелом состоянии.

Полиция устанавливает обстоятельства нападения на общественного активиста, председателя городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика.

Нападение на одесского общественного активиста Олега Михайлика полиция квалифицирует как покушение на убийство.