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В Одессе стреляли в Олега Михайлика

Вчера, 09:17 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе стреляли в Олега МихайликаВ Одессе вечером 22 сентября стреляли вобщественного активиста, лидера одесской ячейки партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Как сообщил в Facebook его коллега Александр Солонтай, состояние критическое, врачи работают, надеемся, что есть шансы на спасение.

Сегодня утром стало известно, что Олег Михайлик стабилизирован, но по-прежнему в тяжелом состоянии.

Полиция устанавливает обстоятельства нападения на общественного активиста, председателя городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика. 

Нападение на одесского общественного активиста Олега Михайлика полиция квалифицирует как покушение на убийство.

 


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