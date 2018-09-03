» » На админгранице с оккупированным Крымом "с нуля" построят два пункта пропуска

На админгранице с оккупированным Крымом "с нуля" построят два пункта пропуска

Сегодня, 16:52 citynews.net.ua | Напечатать

На административной границе с оккупированным Россией Крымом до конца года обустроят два пропускных пункта.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, пишет Укринформ.

"Мы построим "с нуля" два пропускных пункта. Те КПВВ, которые у нас есть, к сожалению, не отвечают тем условиям и тем реалиям, которых требует сегодняшний день", - заявил он.

Лавренюк, в частности, отметил, что в настоящее время там нет "элементарных человеческих условий" и для работников, которые несут службу на пропускных пунктах - пограничников, сотрудников ДФС, СБУ.

"Мы намерены сделать временные сооружения, сделать качественные сервисные зоны", - подчеркнул представитель Мининфраструктуры.

Лавренюк отметил, что также планируется открытие официальной автостанции и открытие отдельного Центра предоставления административных услуг.

"Средства уже выделены постановлением правительства. 105 млн выделено из резервного фонда бюджета на строительство двух КПВВ, еще 2 миллиона предоставило Мининфраструктуры на проектную документацию", - добавил он.

Завершение работ, по словам представителя ведомства, ожидается в конце ноября этого года.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:05

Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Сегодня, 17:53

На Луганщине будут судить заказчика и рабочих, превративших подсобников в рабов

Сегодня, 16:48

В Лисичанске на пожаре погибли два человека

Сегодня, 16:15

Программа обеспечения молодежи жильем в Украине выполнена на 10,6%

Сегодня, 15:35

Боевики не пустили миссию ОБСЕ к мониторингу в двух населенных пунктах на Донбассе

Сегодня, 15:29

В Катериновке открыли отстроенный фельдшерско-акушерский пункт

Сегодня, 14:59

165 детей из ОРЛО зарегистрировались на курсы дистанционного обучения в Украине

Сегодня, 14:30

В оккупированных районах Луганской области не работает связь «Лугаком»

Сегодня, 13:04

На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Сегодня, 12:10

Наев вместе с полицией проверил обновленные блокпосты в Луганской области

Сегодня, 12:05

Правоохранители задержали одного из организаторов канала поставки в Россию комплектующих военного назначения

Сегодня, 11:32

В ОРЛО двое школьников попали в реанимацию, после попытки сделать селфи

Новости Украины:

Сегодня, 18:05

Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Сегодня, 17:58

В Донецке возле магазина взорвали гранату

Сегодня, 16:52

На админгранице с оккупированным Крымом "с нуля" построят два пункта пропуска

Сегодня, 16:10

Гандзюк после нападения перенесла уже 11 операций

Сегодня, 15:35

На Харьковщине в СИЗО повесился задержанный

Сегодня, 15:26

В Киеве выдали 10-миллионный биометрический паспорт

Сегодня, 14:45

В Одессе задержали мужчин, напавших на инкассаторов

Сегодня, 14:20

Минздрав заявил в полицию и ГПУ на Амосову

Сегодня, 13:59

Кабмин просит СНБО ввести санкции против издательств РФ

Сегодня, 12:58

Кабмин представил в Раде бюджет-2019

Сегодня, 11:58

На Кировоградщине задержали рейдеров, пытавшихся собрать чужой урожай

Сегодня, 10:47

В Одессе обстреляли авто сотрудников, обслуживающих терминалы

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 