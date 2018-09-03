На административной границе с оккупированным Россией Крымом до конца года обустроят два пропускных пункта.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, пишет Укринформ.

"Мы построим "с нуля" два пропускных пункта. Те КПВВ, которые у нас есть, к сожалению, не отвечают тем условиям и тем реалиям, которых требует сегодняшний день", - заявил он.

Лавренюк, в частности, отметил, что в настоящее время там нет "элементарных человеческих условий" и для работников, которые несут службу на пропускных пунктах - пограничников, сотрудников ДФС, СБУ.

"Мы намерены сделать временные сооружения, сделать качественные сервисные зоны", - подчеркнул представитель Мининфраструктуры.

Лавренюк отметил, что также планируется открытие официальной автостанции и открытие отдельного Центра предоставления административных услуг.

"Средства уже выделены постановлением правительства. 105 млн выделено из резервного фонда бюджета на строительство двух КПВВ, еще 2 миллиона предоставило Мининфраструктуры на проектную документацию", - добавил он.

Завершение работ, по словам представителя ведомства, ожидается в конце ноября этого года.