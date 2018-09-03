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Гандзюк после нападения перенесла уже 11 операций

Сегодня, 16:10 citynews.net.ua | Напечатать

Гандзюк после нападения перенесла уже 11 операцийЗа 50 дней после покушения на жизнь активистка и руководитель делами Херсонского горисполкома Екатерина Гандзюк перенесла уже 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадки кожи.

Об этом Центру информации о правах человека рассказал муж потерпевшей Сергей Денисов.

11 операция была проведена 18 сентября.

«Сколько еще операций нужно, сложно сказать, это постоянно в процессе обсуждения. Ведь это сложный случай из-за такого массивного поражения кислотой», - рассказал Денисов.

Планируется ли продолжить лечение за рубежом, тоже пока неизвестно.

«Сейчас вопрос по лечению за рубежом трудно поднимать, поскольку состояние нестабильное, и каждый следующий день начинается как новый, с новыми изменениями, новыми проблемами», - говорит Денисов.

С успешных результатов лечения – это спасенный глаз, то есть сохранено зрение, уже частично новая кожа, которая прижилась, и в целом улучшение общего состояния потерпевшей.

«Впрочем, врачи все еще не исключают возможные риски, а значит и угрозу жизни через наименьшую инфекцию, которая может помешать лечению и выздоровлению, поэтому Екатерина до сих пор в реанимации. То есть ее состояние надо постоянно поддерживать», - добавил муж.


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