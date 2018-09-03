На Харьковщине в СИЗО повесился задержанный

В камере изолятора временного содержания 35-летний следственно-арестованный покончил жизнь самоубийством, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в Богодуховский отдел полиции 19 сентября в 19:00.

Установлено, что погибший находился под стражей по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Следственным отделом Богодуховского ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также работниками Дергачевской межрайонной прокуратуры по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.