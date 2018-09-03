В Киеве выдали 10-миллионный биометрический паспорт

В пятницу, 21 сентября, в Киеве был выдан 10-миллионный заграничный биометрический паспорт. Его владельцем стала студентка Киевского национального университета имени Шевченко.

Церемония прошла при участии президента Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Я был первым украинским гражданином, который получил биометрический паспорт под номером 1. Моя жена получила под номером 100. И сегодня у нас паспорт будет получать 10-миллионный гражданин Украины. Украинские паспорта уже больше года принимает Европа, и мы не создали никаких проблем нашим партнерам в Европейском Союзе", - сказал Порошенко на мероприятии.

Напомним, биометрические паспорта в Украине ввели в начале 2015 года