В Одессе задержали мужчин, напавших на инкассаторов

Правоохранители задержали злоумышленников, которые утром в Одессе совершили нападение на работников компании по обслуживанию терминалов, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Для задержания дерзких нападавших в действие был введен оперативный план «Сирена», а после установления фактических данных о нападающих - «Гром». Во время розыска была проведена масштабная полицейский спецоперация, в которой были задействованы все силы и средства правоохранительных органов.

Территория пребывания злоумышленников была окружена, в воздухе работали квадрокоптеры, которые проводили аэроразведку.

В результате слаженных действий сотрудники полиции задержали лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении данного преступления.

В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия.