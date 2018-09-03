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Минздрав заявил в полицию и ГПУ на Амосову

Сегодня, 14:20 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство здравоохранения Украины обращается в Национальную полицию и Генпрокуратуру с требованием расследования ряда преступлений экс-ректора НМУ Екатерины Амосовой.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Министерство будет принимать все необходимые меры в рамках закона для прекращения преступной деятельности экс-администрации заведения, которая порочит репутацию крупнейшего медицинского университета страны и привела к управленческому хаосу, который грозит хищением бюджетных средств», - говорится в нем.

Минздрав считает решение Печерского суда Киева от 20 сентября 2018 о возобновлении Амосовой в должности ректора Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца незаконным.

«Печерский суд в лице судьи Виталия Писанца в очередной раз принимает решение в поддержку скомпрометированной многочисленными обвинениями в коррупции экс-руководительницы одного из крупнейших медуниверситетов Украины. Это решение принято с абсолютным игнорированием всех надлежащих процедур. Минздрав считает отношение судьи Писанца дерзким и предвзятым – суд отклонил все ходатайства Министерства по привлечению свидетелей, доказательств и третьих лиц, а также не обеспечил надлежащее информирование Минздрава как стороны по делу и затягивал с передачей дела в апелляционный суд», - говорится в сообщении.

Возобновляя в должности Амосову, суд одновременно ограничивает возможности Минздрава как основателя управлять заведением и ставит под угрозу конституционные права граждан на образование, подчеркнули в ведомстве.

Между тем, сразу после вынесения решения суда Амосова уже начала выдавать «приказы» о собственном восстановлении в должности ректора НМУ и об отмене всех приказов, которые выдавал признанный Минздравом и.о. ректора Александр Науменко. «Юридически она не имеет для этого никаких полномочий - до возобновления трудовых отношений с Минздравом Украины в установленном порядке Амосова не является руководителем НМУ», - говорится в сообщении.

Подобные действия со стороны экс-ректора, которую Минздрав Украины уволил в апреле 2018 года, министерство расценивает как рейдерский захват госуниверситета.

Минздрав надеется, что Национальная полиция и Генпрокуратура обеспечат справедливое и качественное расследование преступлений экс-руководства НМУ.


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