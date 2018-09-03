Суд снял с рассмотрения апелляцию на закрытие дела Кернеса

Апелляционный суд Полтавской области снял с рассмотрения апелляцию на закрытие уголовного производства в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников.

Об этом сообщается на сайте суда.

"Апелляционный суд Полтавской области сообщает, что слушания уголовного производства в отношении Кернеса Геннадия Адольфовича, Блинника Виталия Дмитриевича и Смицкого Евгения Николаевича, которое было назначено на 21 сентября 2018, снято с рассмотрения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело снято с рассмотрения в связи с тем, что защита Кернеса подала ходатайство в Верховный Суд о направлении данного уголовного производства в другой апелляционный суд.