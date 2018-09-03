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Турчинов: Терроризм стал формой внешней политики РФ

Сегодня, 11:47 citynews.net.ua | Напечатать

Терроризм стал формой внешней политики Российской Федерации.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе встречи с председателем комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михкельсоном и депутатами парламента Эстонии, передает «РБК – Украина».

Как отмечается, в ходе встречи обсуждалась ситуация на Донбассе, а также вопросы информационной, энергетической и кибернетической агрессии России.

"Мы не видим ни одной попытки Путина остановить вооруженный конфликт на востоке, наоборот, РФ делает все для того, чтобы эскалация конфликта продолжалась, увеличивая свое военное присутствие вдоль украинско-российской границы", - сказал Турчинов, отметив, что РФ - это страна, где терроризм стал формой внешней политики государства.


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