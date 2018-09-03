» » На Волыни от отравления умер двухлетний мальчик

На Волыни от отравления умер двухлетний мальчик

Сегодня, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

В реанимационном отделении Камень-Каширской центральной районной больницы от отравления умер двухлетний мальчик – житель с. Рованцы Луцкого района.

Об этом сообщает Волынский областной лабораторный центр Минздрава.

В течение 17-18 сентября за медицинской помощью в Камень-Каширскую больницу обратилось пять человек с проявлениями отравления (рвота, понос). Среди пострадавших – двое двухлетних детей, двое детей в возрасте четырех лет и беременная женщина.

Все заболевшие члены двух семей из с. Боровно Камень-Каширского района и с. Рованцы Луцкого района. В связи с тяжестью состояния, двухлетний мальчик госпитализирован в реанимационное отделение, где в 05:15 часов 18 сентября он умер. Еще один ребенок из этой семьи переведен для дальнейшего лечения в Волынскую областную инфекционную больницу. Всем больным установлен предварительный диагноз «Пищевая токсикоинфекция», однако рассматриваются и другие версии заболевания.

С целью установления причин возникновения группового заболевания начато эпидемиологическое расследование в очаге в с. Боровно Камень-Каширского района, а также в лечебных учреждениях по месту госпитализации больных.

В домашнем очаге на исследования отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с объектов внешней среды. Проведено бактериологическое обследование контактных лиц. Материал в работе. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:46

В правительстве разобрались с реабилитацией бойцов ООС

Сегодня, 17:09

В Северодонецке в результате ДТП автомобиль разорвало пополам

Сегодня, 16:48

ООН зафиксировала случаи захвата квартир боевиками в ОРДЛО

Сегодня, 16:21

С начала года на Донбассе погибли 34 человека

Сегодня, 15:48

Сергея Дунаева могут привлечь к уголовной ответственности

Сегодня, 15:09

Почти 200 заключенных хотят перевестись из ОРДЛО в Украину

Сегодня, 13:41

В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

Сегодня, 12:54

СБУ объявила в розыск "премьер-министра ЛНР"

Сегодня, 12:46

Вступил в силу указ о введении в действие решения СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией

Сегодня, 12:40

Кабмин выделил денежную помощь семьям 17 погибших участников АТО

Сегодня, 11:50

В Минске пройдут переговоры по Донбассу

Сегодня, 11:16

В ПФУ рассказали об электронном пенсионном удостоверении

Новости Украины:

Сегодня, 18:00

На Волыни от отравления умер двухлетний мальчик

Сегодня, 17:44

В Запорожской области откроют общежитие для переселенцев

Сегодня, 17:04

Стала известна причина массового отравления детей в Днепре

Сегодня, 16:31

Кабмин отстранил руководство Гослекслужбы

Сегодня, 15:56

В Украину заходит Brussels Airlines

Сегодня, 14:58

Парубий подписал закон об увеличении количества членов ЦИК до 17

Сегодня, 13:44

В харьковском университете убили мужчину

Сегодня, 12:46

Вступил в силу указ о введении в действие решения СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией

Сегодня, 12:11

BlackFriday 2018: когда ожидать и где можно найти лучшие предложения

Сегодня, 11:40

В Киеве заработали пункты приема каштанов

Сегодня, 11:11

Неизвестные обзванивают декларантов от имени НАПК

Сегодня, 09:38

Пограничники во Львовской области обнаружили в автобусе 80 кг наркотиков

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 