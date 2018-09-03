На Волыни от отравления умер двухлетний мальчик

В реанимационном отделении Камень-Каширской центральной районной больницы от отравления умер двухлетний мальчик – житель с. Рованцы Луцкого района.

Об этом сообщает Волынский областной лабораторный центр Минздрава.

В течение 17-18 сентября за медицинской помощью в Камень-Каширскую больницу обратилось пять человек с проявлениями отравления (рвота, понос). Среди пострадавших – двое двухлетних детей, двое детей в возрасте четырех лет и беременная женщина.

Все заболевшие члены двух семей из с. Боровно Камень-Каширского района и с. Рованцы Луцкого района. В связи с тяжестью состояния, двухлетний мальчик госпитализирован в реанимационное отделение, где в 05:15 часов 18 сентября он умер. Еще один ребенок из этой семьи переведен для дальнейшего лечения в Волынскую областную инфекционную больницу. Всем больным установлен предварительный диагноз «Пищевая токсикоинфекция», однако рассматриваются и другие версии заболевания.

С целью установления причин возникновения группового заболевания начато эпидемиологическое расследование в очаге в с. Боровно Камень-Каширского района, а также в лечебных учреждениях по месту госпитализации больных.

В домашнем очаге на исследования отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с объектов внешней среды. Проведено бактериологическое обследование контактных лиц. Материал в работе. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.