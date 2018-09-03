В Запорожской области откроют общежитие для переселенцев

В г. Токмак готовятся к открытию первого в городе социального общежития для вынужденных переселенцев. Реконструкция здания проводится под эгидой Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ). Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

Отмечается, что общежитие планируется открыть в конце января 2019 года.

«В рамках проекта "Содействие развитию социальной инфраструктуры, УФСИ V", который финансируется правительством Федеративной Республики Германии, были выделены средства в сумме 13 млн грн. Сейчас продолжаются работы по реализации микропроекта "Создание надлежащих жилищных условий для проживания внутренне перемещенных лиц в г. Токмак путем реконструкции нежилого здания под жилье», – рассказали в пресс-службе.

В общежитии будет 18 квартир, в которых могут проживать максимально 54 человека. Всего в г. Токмак зарегистрированы 55 семей вынужденных переселенцев, в составе которых 165 человек.