Стала известна причина массового отравления детей в Днепре

Стала известна причина массового отравления детей в ДнепреСегодня, 17:04
Причиной массового отравления учеников школы №62 в Днепре стала питьевая вода. Об этом сообщили ГУ Госпродпотребслужба в Днепропетровской области.
Как сообщается, диагноз "острая кишечная инфекция" у больных подтвердился. У некоторых детей обнаружили вирусы.
"Основная причина - питьевая вода. Проблема в сетях. Неправильно подключены водонагреватели. Пошел перекрестный поток воды. И грязь, которая накопилась в бойлерах, и вода, которая там застоялась, отправились в сеть", - отметили в Госпродпотребслужбе.
Кроме того, сегодня при городском совете было проведение внеплановое заседание комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, на которой был утвержден план мероприятий по локализации этой вспышки.