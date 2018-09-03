Стала известна причина массового отравления детей в Днепре

Причиной массового отравления учеников школы №62 в Днепре стала питьевая вода. Об этом сообщили ГУ Госпродпотребслужба в Днепропетровской области.

Как сообщается, диагноз "острая кишечная инфекция" у больных подтвердился. У некоторых детей обнаружили вирусы.

"Основная причина - питьевая вода. Проблема в сетях. Неправильно подключены водонагреватели. Пошел перекрестный поток воды. И грязь, которая накопилась в бойлерах, и вода, которая там застоялась, отправились в сеть", - отметили в Госпродпотребслужбе.