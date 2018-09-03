Кабмин отстранил руководство Гослекслужбы

Правительство отстранило председателя Гослекслужбы Наталью Гудзь и первого зампредседателя Владислава Цилину по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года, сообщает пресс-службаМинистерства здравоохранения Украины.

«Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками только в 2018 году неоднократно принимала необоснованные решения о временном запрете на реализацию и применение различных вакцин. Речь идет о запрете вакцин против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша», - заявили в Минздравев.

Председатель Гослекслужбы и ее первый заместитель выносили эти запреты вопреки установленному порядку применения временных запретов. Они не имели достаточных оснований и фактов, которые свидетельствовали бы о необходимости таких запретов. В каждом конкретном случае необоснованных запретов выводы протоколов расследования региональных групп доказывали, что угроз нет. В то же время, из-за таких действий руководства Гослекслужбы каждый раз останавливался процесс иммунизации украинцев: дети не могли получить свои прививки по Календарю профилактических прививок, поскольку вакцины были запрещены. А публикация таких распоряжений Гослекслужбы в СМИ привела к дискредитации иммунизации и увеличению угрозы отказов граждан от вакцинации.

Это решение правительства Украины было принято после того, как Минздрав Украины обратился к премьер-министру с просьбой инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности руководящих лиц Гослекслужбы.

«Необоснованные действия отдельных должностных лиц могут ставить под угрозу национальную безопасность в части защиты миллионов украинцев от инфекционных болезней и в целом оказывать негативное влияние на эпидемическую ситуацию в Украине», - резюмировали в Минздраве.