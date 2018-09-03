В Украину заходит Brussels Airlines

Представительство Lufthansa Group в Украине объявило о выходе с 17 октября 2018 года на украинский рынок авиаперевозок авиакомпании Brussels Airlines ("Брюссельские авиалинии"). Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор Lufthansa Group в Украине, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджане и Туркменистане Рене Койнзак, - сообщает "Укринформ".

"Брюссельские авиалинии" станут четвертым перевозчиком Lufthansa Group в Украине. Первый рейс из Брюсселя будет осуществлен 17 октября", - отметил Койнзак.