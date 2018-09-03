Парубий подписал закон об увеличении количества членов ЦИК до 17

Таким образом, документ направлен на подпись президенту Петру Порошенко.

"Парламент должен избрать новый состав ЦИК, и мы разблокировали этот путь и дали возможность всем фракциям быть представленными... Мы сделали решительный шаг к обновлению ЦИК, и завтра мы обновим Центральную избирательную комиссию, и никакие темные силы нас не остановят... Итак, я подписываю закон о Центральной избирательной комиссии сейчас при всех и передаю на подпись президенту", - сказал спикер.