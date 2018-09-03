Парубий подписал закон об увеличении количества членов ЦИК до 17

Парубий подписал закон об увеличении количества членов ЦИК до 17Сегодня, 14:58
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №9090 "О внесении изменения в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссии" своего авторства. Подписание состоялось перед закрытием утреннего пленарного заседания ВР, передает РБК-Украина.
Таким образом, документ направлен на подпись президенту Петру Порошенко.
"Парламент должен избрать новый состав ЦИК, и мы разблокировали этот путь и дали возможность всем фракциям быть представленными... Мы сделали решительный шаг к обновлению ЦИК, и завтра мы обновим Центральную избирательную комиссию, и никакие темные силы нас не остановят... Итак, я подписываю закон о Центральной избирательной комиссии сейчас при всех и передаю на подпись президенту", - сказал спикер.