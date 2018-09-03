В харьковском университете убили мужчину

В одном из университетов Харькова нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харькове .

В полиции отмечают, что в университете убили 56-летнего харьковчанина. По подозрению в нанесении телесных повреждений сотрудники полиции задержали и доставили в участок его знакомого.

Местные издания сообщают, что убийство произошло в Харьковском национальном университете имени Василия Каразина.

"Как выяснилось, в вузе, где произошла трагедия, подозреваемый работает телефонистом. В тот день у мужчины был день рождения, которое он решил отпраздновать в помещении университета и пригласил трех своих знакомых. Застолье проходило в одном из кабинетов на 9 этаже. Во время распития алкоголя между именинником и одним из товарищей возникла ссора, в ходе которой задержанный нанес погибшему несколько ударов кухонным ножом в область шеи. Потерпевший пытался убежать от нападавшего и выбежал из кабинета. На лестнице он потерял сознание. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть мужчины", - рассказал начальник Шевченковского отдела полиции Эдуард Коваленко.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.