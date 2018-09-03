Неизвестные обзванивают декларантов от имени НАПК

Национальному агентству по предотвращению коррупции стало известно о фактах звонков субъектам декларирования от имени сотрудников аппарата НАПК.

Как сообщает пресс-служба агентства, звонки осуществлялись с целью якобы уточнения информации, указанной в их декларациях, или о проведении Национальным агентством проверок деклараций субъектов.

В НАПК обратили внимание, что общение должностных лиц с субъектами декларирования происходит исключительно в пределах полномочий, любые сведения запрашиваются в официальной письменной форме у субъекта декларирования или соответствующего органа.

Общение с субъектами декларирования осуществляется работниками аппарата Национального агентства исключительно из официальных телефонов или адресов, указанных на официальном сайте.

Также просим сообщать об указанных случаях на: info@nazk.gov.ua

Факты использования персональных данных сотрудников аппарата Национального агентства противоправным способом документируются и будут предоставляться в правоохранительные органы.