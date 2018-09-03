Пограничники во Львовской области обнаружили в автобусе 80 кг наркотиков

Восемьдесят килограммов маковой соломки выявили пограничники в пункте пропуска "Грушев" на украино-польской границе. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Фейсбуке.

"Несколько дней назад пограничники на границе с РФ обнаружили в автомобиле 21 кг наркотических средств. Это - действительно большая партия, но сегодня ночью отличились пограничники Львовского отряда. В автобусе, который следовал на въезд в Украину в пункте пропуска "Грушев", наряд по осмотру транспортного средства с помощью служебной собаки обнаружил 80 кг маковой соломки...", - написал он.

Пресс-служба Госпогранслужбы уточняет, что во время углубленного погранично-таможенного досмотра рейсового автобуса «Неоплан» украинской регистрации, которым в качестве пассажира въезжал в Украину наш соотечественник, пограничный наряд Львовского отряда с помощью служебной собаки в багажном отделении обнаружил 7 сумок, наполненных веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения.

В УСБУ во Львовской области направлено уведомление для внесения в ЕРДР о выявлении признаков уголовного правонарушения по ст. 305 УК Украины «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств».