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Чиновника Одесской таможни задержали на взятке в 3 тыс. долларов

Сегодня, 09:17 citynews.net.ua | Напечатать

Чиновника Одесской таможни задержали на взятке в 3 тыс. долларовСотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на систематических взятках руководителя одного из управлений Одесской таможни Государственной фискальной службы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечают в СБУ, чиновник организовал схему получения взяток от предпринимателей за беспрепятственную выдачу разрешительных документов для внешнеэкономических операций. Стоимость своих "услуг" мужчина оценивал от 2 тыс. долларов.

"Оперативники спецслужбы задокументировали очередной факт вымогательства таможенником 3 тыс. долларов. Сотрудники СБУ задержали чиновника вблизи рабочего места во время получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, в настоящее время решается вопрос относительно объявления фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности


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