В Днепре количество отравившихся школьников возросло до 39, при этом из стационара выписали 19 детей. Об этом в Facebook сообщил заместитель городского главы директор департамента здравоохранения Днепровской горсовета Андрей Бабский.

"По состоянию на 13:00 текущего дня из стационаров уже выписаны 19 детей под амбулаторный надзор. В лечебных учреждениях города находятся 11 детей, 9 детей получают лечение в домашних условиях. Состояние больных улучшается", - написал Бабский.

По его словам, в целом заболели уже 39 детей.