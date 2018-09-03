С начала года в Украине корью заболела 31,1 тыс. человек

В Украине за 37 неделю 2018 года корью заболели 440 человек - 187 взрослых и 253 ребенка. Заболеваемость за последнюю неделю наблюдается на уровне предыдущей недели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 37-ю неделю 2018 корью заболело 440 человек - 187 взрослых и 253 ребенка. Показатели заболеваемости остаются на уровне предыдущей недели", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, с начала года корью заболели 31 123 человека - 12 752 взрослых и 18 371 ребенок. Всего с начала года от осложнений кори умерли 13 человек - девять детей и четверо взрослых.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 6078 человек), Закарпатской (всего 3069 человек), Ивано-Франковской (всего 2833 человека), Одесской (всего 2422 человека), Киеве (всего 2181 человек) и Тернопольской (всего 1678 человек) областях.