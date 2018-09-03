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Рада приняла закон "маски-шоу стоп"-2

Сегодня, 15:16 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная рада одобрила в первом чтении за основу и в целом правительственный законопроект №8490 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения правучастников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования", передает РБК-Украина.

Подчеркнем, принятие закона поддержал 321 парламентарий.

В частности, документ направлен против безосновательного продления сроков досудебного расследования.

Документом предусматривается установить возможность другого лица, права или законные интересы которого ограничиваются во время досудебного расследования, обратиться к следственному судье с ходатайством о закрытии дела, если истекли сроки, установленные для проведения досудебного расследования с момента внесения сведений о преступлении в Единый реестр досудебных расследований до дня сообщения лицу о подозрении.

Законом предоставляется право участникам уголовного производства заявлять ходатайства следователю, прокурору о закрытии уголовного производства в случае:

если существует не отмененное постановление следователя, прокурора о прекращении уголовного дела в случае установления отсутствия события уголовного правонарушения, отсутствия в деянии состава преступления;

вступления в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за деяние, совершенное лицом или относительно налоговых обязательств лица, совершившего действия, предусмотренные статьей 212 УК, достижения налогового компромисса.

Также предоставляется право в случае отказа в удовлетворении ходатайства обратиться с жалобой к следственному судье. Отметим, что решение следственного судьи об отказе в удовлетворении такой жалобы можно обжаловать в апелляционном порядке.

Добавим также, что такое ходатайство следователь, прокурор будет обязан рассмотреть в срок не более трех дней с момента подачи и удовлетворить при наличии соответствующих оснований.

Кроме того, проектом предусматривается, что решение следственного судьи, которым удовлетворена жалоба на решение, действия или бездействие органа досудебного расследования, направляется руководителю органа, где работает следователь, прокурор, для организации проведения служебного расследования и решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.


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