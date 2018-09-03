В Украине готовят закон, который разрешит штрафовать СМИ за хейтспич

В Украине готовится проект закона, который даст возможности штрафовать СМИ за разжигание межнациональной розни.

Об этом в ходе круглого стола, посвященного выявлению и противодействию российской дезинформации, рассказала глава комитета по вопросам свободы и информационной политики Виктория Сюмар, сообщают Новости Донбасса.

«Мы предлагаем проект закона, который базируется на европейских стандартах, который говорит о том, что недопустим хейтспич и национальный регулятор теле- и радиовещания сможет штрафовать те телеканалы, которые сознательно транслируют высказывания, которые способствуют разжиганию межнациональной и гражданской розни внутри страны», - отметила она.

Также она отметила, что в Украине уже много сделано для противодействия дезинформации. Новый вызов - как распознать и нивелировать российское финансирование информационного воздействия.