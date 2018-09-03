Верховный Суд отклонил иск адвокатов Савченко о снятии неприкосновенности

Верховный суд признал законным разрешение Верховной Рады о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Об этом говорится в решении суда от 11 сентября 2018 года.

Адвокаты Савченко обжаловали в Верховном Суде процедурные вопросы, касающиеся голосований по делу Савченко 22 марта. Речь идет о том, что генпрокурор во время своего доклада не объяснил, какое из трех представлений по Савченко рассматривается, затем решение комитета было внесено в парламент без прохождения согласительных процедур, а само голосование произошло без предварительного зачитывания представлений генпрокуратуры.

Верховный Суд не счел процедурные отклонения существенными и отказал в удовлетворении иска в полном объеме. Решение может быть обжаловано в Большой палате в течение 30 дней.