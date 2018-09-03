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Порошенко встретился с экзархами от Варфоломея

Сегодня, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

Архиепископ Памфилийский Даниил из Соединенных Штатов и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады, которые назначены экзархами патриарха Варфоломея в Киеве, в понедельник приступили к своей миссии, - сообщает "Левый берег". 

Свою первую встречу они провели с президентом Петром Порошенко на Банковой. 

"Мы представляем лично вселенского патриарха Варфоломея и одновременно священный Синод Вселенского патриархата, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом о начале процесса предоставления автокефалии украинской православной церкви. Мы находимся на прямой, которая ведет к финишной линии", - заявил архиепископ Даниил. 

Священнослужитель подчеркнул, что они приехали в Украину не для раскола украинского православия, а наоборот, принести единение. 

"Мы готовы к сотрудничеству к УПЦ Киевского патриархата. Готовы к сотрудничеству и хорошему диалогу с УПЦ в лоне Русской православной церкви. А также с УАПЦ. У нас нет никаких предостережений для того, чтобы встречаться с представителями разных религиозных организаций, услышать их мнение", - заявил он. 

Экзархи также привезли с собой письмо Варфоломея к Порошенко, в котором он снова подтвердил намерение даровать Украине автокефалию. 

Как сообщалось ранее, Вселенский патриархат собирается предоставить автокефалию Украине по просьбе церковных и светских властей. В апреле 2018 года президент Петр Порошенко подписал соответствующее обращение к патриарху Варфоломею. С такой просьбой к нему обратились предстоятели УПЦ КП Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий. Тогда же обращение было поддержано Верховной Радой. 

В дни празднования 1030-летия крещения Украины-Руси Порошенко встретился с делегацией Вселенского патриархата, во время которого ему передали обращение Варфоломея, где он сообщил о намерении даровать украинской церкви автокефалию. 31 августа Константинопольская церковь во время переговоров с предстоятелем РПЦ Кириллом подтвердила это решение. 

7 сентября стало известно, что Вселенский патриархат назначил двух экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви.


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