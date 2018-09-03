В Азовском море может появиться военно-морская база Украины

В Азовском море уже до конца года может появиться военно-морская база ВМС Вооруженных сил Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Правительственного портала.

«В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины», - отмечается в сообщении.

В правительстве заверили, что это создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе.