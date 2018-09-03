Под Харьковом автомобиль въехал в остановку, есть погибшая

В Харьковском районе водитель иномарки въехал в остановку общественного транспорта, в результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла сегодня, 14 сентября, около 15:45 в поселке Васищево. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по трассе Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка, не справился с управлением, съехал с проезжей части и въехал в остановку общественного транспорта.

В результате аварии на месте происшествия погибла 42-летняя женщина. Также пострадали две женщины, 53 и 49 лет. Сейчас врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь, диагнозы уточняются. На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.