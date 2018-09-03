В Мариуполе полиция просит помочь в поиске 15-летней девушки

Пятнадцатилетний ребенок пропал в Мариуполе.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что Ткаченко Елизавета Артемовна, 15 лет, которая 12 сентября 2018 в 7.00 ушла из дома на учебу в Мариупольский металлургический техникум и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 15 лет, плотного телосложения, рост 164 см, глаза зеленые, волосы длинные, окрашенные в технике «омбре» (верх волос темный, низ светлый).

Была одета: черные джинсы, кофта черного цвета с рисунком, каким именно не установлено, светло-серые кроссовки, солнцезащитные очки и женская классическая сумка черного цвета.

Особые приметы: родинка на правой щеке.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшей девушке, обращаться на линию 102 или по телефонам 067-379-36-60, 067-396-51-05, 066-612-59-12.