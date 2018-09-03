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В Полтавской области взорвался автомобиль

Сегодня, 15:10 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня утром, 14 сентября, в Украине в Полтавской области в машине кременчугского предприятия «Житлорембудсервис» (Renault Trafic) взорвался баллон с кислородом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Кременчуга, передает Кременчугская газета.

Взрыв случился на улице 1905 года, около 07:00. Уже известно, что пострадал водитель автомобиля, которому оторвало конечность. Из транспорта его отбросило «волной» взрыва. Потерпевшему около 55 лет. Медики скорой помощи госпитализировали его в больницу.

Очевидцы случившегося рассказывают, что громкий «хлопок» слышало большинство жителей центра. Следственно-оперативная группа, которая работала на месте происшествия, рассматривала различные версии: от взрыва баллона с кислородом в автомобиле до взрыва метана.

Позже было установлено, что случился-таки взрыв баллона для сварки.

По информации пресс-службы Кременчугского отдела полиции, травмированный мужчина скончался в больнице. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту взрыва.

Кроме этого, сообщается, что из Полтавы в Кременчуг выехали эксперты-взрывотехники Главного управления нацполиции в Полтавской области, которые должны помочь в проведении следствия.

Еще существует версия, якобы на месте события погиб еще один человек, которому оторвало голову. Труп сразу же увезли в морг.

Но, по данным скорой помощи в Кременчуге, с места события госпитализировали только одного человека – водителя, который потом умер.


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