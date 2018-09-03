В Днепре состоится масштабный книжный фестиваль Book Space

С 28 по 30 сентября в Днепре пройдет международный книжный фестиваль Book Space, в котором примут участие более 60 издательств со всего мира и 80 авторов. Организаторы фестиваля - Днепропетровская областная и городская администрации, а также программа "Культурная столица", сообщили в пресс-службе ОГА.

Советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик и арт-директор фестиваля Виктория Нарижная во время пресс-конференции сообщили, что мероприятие будет включать в себя книжные ярмарки, презентации литературных новинок, поэтические чтения, выставки, лекции, музыкальные выступления и общение с авторами из разных уголков мира.

Фестиваль пройдет на нескольких площадках: в здании Днепропетровской ОГА, в Парке ракет и сквере Героев. Музыкальную сцену разместят в саду Музея украинской живописи. Каждый фестивальный день будут завершать концерты таких групп: DZ'OB, Quarpa и джазового проекта Марьяны Савки "В саду".

Такое название фестиваля - Book Space - выбрано по той причине, что Днепр всегда играл ведущую роль в освоении космоса, и теперь возникло желание сыграть такую же роль в "космических книжных технологиях".

"Мы хотим популяризировать чтение, прививать любовь к книгам. В госучреждениях и школах по всей области мы уже давно устанавливаем бук-кроссинги и дарим книги - это уже хорошая традиция, которая началась с ДнепрОГА", - отметил Голик.

По словам Голика, предстоящий фестиваль будет масштабнее, чем подобные мероприятия в других городах Украины.

На книжный фестиваль Book Space приедут издатели и авторы из Украины, Франции, Польши, Дании, США, Германии и других стран. Среди гостей - предприниматель и писатель Гарик Корогодский, писательницы Оксана Забужко и Ирэна Карпа, поэт-сатирик Андрей Орлуша. Из США приедет историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий, из Франции - историк и писатель Андре Рош.

"У нас будут детская, военная, поэтическая, историческая, образовательная программы. Большинство украинских и зарубежных гостей примут участие в центральной программе "Трансформация" - будут различные дискуссии, презентации книг и кинопоказы", - рассказала арт-директор фестиваля Виктория Нарижная.

Она также сообщила, что на фестивале будут организованы лаунж-зоны и фудкорты. Вход – бесплатный.