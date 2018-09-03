НАТО будет поддерживать реформы Украины, направленные на приближение к альянсу.

Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, посол Алехандро Альваргонсалес, передает пресс-служба Верховной рады.

Так 13 сентября Альваргонсалес встретился с первым заместителем председателя ВР Ириной Геращенко.

"Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, посол Алехандро Альваргонсалес отметил, что альянс будет поддерживать реформы Украины, направленные на приближение к НАТО", - сказано в сообщении.

Представитель альянса подчеркнул важность продолжения имплементации реформ во всех общественно-политических сферах.

Особое внимание было уделено вопросу необходимости реформы сектора безопасности, в частности, новому законодательству о спецслужбах и парламентскому контролю над силовым блоком. Альваргонсалес подчеркнул, что страны-члены НАТО понимают, что от безопасности Украины зависит безопасность Европы.

Парламентарии проинформировали Альваргонсалеса о важности прекращения блокирования заседаний комиссии Украина-НАТО со стороны Венгрии для углубления политического диалога и расширения практического сотрудничества между Украиной и НАТО.