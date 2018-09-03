Харьковская прокуратура устроила облаву на лесхозы

Прокуратура Харьковской области совместно с Управлением защиты экономики в области в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) проводит обыски в лесных хозяйствах области и на предприятиях-контрагентах.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По информации начальника управления прокуратуры области Сергея Перепелицы, по предварительным данным, в лесхозах незаконно, без надлежащих разрешительных документов, вырубали деревья, а затем сбывали их предпринимателям по заниженным ценам.

«Сейчас проведено 28 обысков – на территории 6-ти лесных хозяйств Харьковщины, а также на перерабатывающих предприятиях и по месту жительства фигурантов уголовного производства. Изъята древесина и документация», - рассказал Перепелица.

Обыски продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства дела.

Максимальная санкция статьи предусматривает 6 лет лишения свободы.