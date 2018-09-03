Госадвокат попросил суд оправдать Януковича

Государственный адвокат Виктора Януковича Юрий Рябовол закончил читать свою речь в судебных прениях по делу о госизмене экс-президента.

Как сообщает издание Укринформ, в речи Рябовол попросил суд оправдать Януковича, поскольку, по его мнению, вина его подзащитного не доказана.

Далее судья Владислав Девятко предоставил слово адвокату Александру Байдыку для выступления в прениях.

Байдык, в свою очередь, попросил суд еще месяц для ознакомления с материалами дела.

Судья отметил, что у него было время ознакомиться с делом, и попросил его выступить в дебатах снова.

Что касается Горошинского и его заявления о предоставлении трех месяцев на ознакомление с делом, Девятко уточнил, что он может ознакомиться с материалами дела, но не на этой стадии процесса. Также Девятко спросил Горошинского, готов ли тот к дебатам. Адвокат ответил, что нет.

Затем адвокат Байдык заявил, что готов к дебатам и попросил 15-минутный перерыв в суде.

Как сообщалось, Оболонский районный суд 29 июня 2017 принял решение о проведении специального судебного производства по Януковича.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.