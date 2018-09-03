В Крыму по тревоге подняли военные самолеты

В среду, 12 сентября, в Крыму два соединения морской авиации Черноморского флота России подняли по тревоге в рамках учений. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, передает " Крым.Реалии ".

Как отмечает Астафьев, летчики имеют задачу обнаружить и уничтожить ряд объектов как на суше, так и в акватории Черного моря.

"С этой целью с двух аэродромов подняты в небо самолеты разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также противолодочные самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ", - уточнил он.

Астафьев добавил, что в условиях противодействия средств ПВО и радиоэлектронной борьбы условного противника экипажам необходимо обнаружить подводную лодку, уничтожить надводные корабли и вывести из строя аэродромы условного противника.