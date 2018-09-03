На Закарпатье мужчина открыл стрельбу по электрикам

Вчера, 11 сентября, в селе Сокирница Хустского района Закарпатской области местный житель стрелял из ружья в сотрудников, которые пытались отключить от его дома линии электросети за неуплату, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Хозяин увидел мужчин перед собственным двором, выбежал на второй этаж своего дома и из ружья начал стрельбу в одной из них. Другого мужчину владелец дома заставил подсоединить линию электросети.

На место происшествия сразу же прибыла группа полицейских вместе с руководством полиции области.

С мужчиной, который закрылся с ружьем в руках в собственном доме и не хотел выходить, полицейские вели переговоры в течение 15 часов.

Около 4:00 мужчина потерял бдительность и был задержан полицейскими в порядке ст. 208 Уголовного прцесуального кодекса Украины.

Как установили правоохранители, гладкоствольное ружье «ИЖ-18Е», с которой осуществлялись выстрелы, незарегистрировано