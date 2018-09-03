Мужчину, стрелявшего по детям в Новой Одессе, арестовали без права выхода под залог

Суд избрал пенсионеру Александру Евграфову, который 8 сентября в Новой Одессе стрелял из самодельного устройства по детям, которые играли, меру пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение Центрального районного суда было оглашено сегодня, 12 сентября, сообщает "НикВести".

Таким образом судья Светлана Скрипченко удовлетворила ходатайство прокуратуры Николаевской области, избрав подозреваемому меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога.

В свою очередь, адвокат подозреваемого Инна Кузьминых сообщила, что не согласна с данным решением суда и будет его обжаловать.

"Содержание под стражей противоречит состоянию здоровья подсудимого", - сказала Кузьминых.

Напомним, что 8 сентября в Новой Одессе 68-летний мужчина стрелял из самодельного устройства по детям, которые играли. Вследствие выстрела были травмированы 12-летний мальчик и две девочки 9-ти и 5-ти лет.