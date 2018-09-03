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Фейгин: Сущенко готов просить о помиловании

Сегодня, 15:06 citynews.net.ua | Напечатать

Осужденный в РФ к 12 годам колонии украинский журналист Роман Сущенко готов просить о помиловании. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил правозащитник Марк Фейгин, комментируя решение Верховного суда РФ оставить приговор для журналиста в силе.

«Мы не согласны. Мы дальше будем обжаловать решение. Мы настаивали на оправдательном приговоре. Роман как не признавал вины, так и не признает. В своем последнем слове он сказал о том, что считает приговор суда первой инстанции незаконным, необоснованным и настаивал на оправдательном приговоре. Другое дело, что с учетом всех обстоятельств, которые были нами приведены, мы считали, что можно было бы уменьшить срок наказания», - сказал он.

Фейгин отметил, что они рассчитывают на политическое участие руководства Украины в том, чтобы добиться от Кремля обмена Романа. Он считает, что Сущенко могут обменять на переводчика Станислава Ежова, которого подозревают в работе на спецслужбы России.

Также будет готовиться обращение в ЕСПЧ.

Фейгин отметил, что сейчас важно, чтобы Сущенко не отправили отбывать наказание в отдаленные регионы России.

«Роман готов написать эту несчастную бумажку с просьбой о помиловании. Неважно, что ты напишешь, главное оказаться в Киеве. Он вину как признавал, так и не признает, но просьба о помиловании абсолютно не означает, что вы признаете свою вину», - подчеркнул он.


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