Украина выразила протест из-за решения суда РФ о "законности" приговора СущенкоСегодня, 14:32
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за решения Верховного суда Российской Федерации о "законности" приговора в отношении украинского журналиста Романа Сущенко.
Об этом написала спикер отечественного МИД Марьяна Беца в Тwitter.
В МИД считают решение российского суда в отношении Сущенко незаконным и политическим.
"Иллюзий относительно "приговора" журналисту Сущенко не было. Незаконное и политическое решение. Выражаем протест РФ, боремся дальше", - написала она.