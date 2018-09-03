Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за решения Верховного суда Российской Федерации о "законности" приговора в отношении украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом написала спикер отечественного МИД Марьяна Беца в Тwitter.

В МИД считают решение российского суда в отношении Сущенко незаконным и политическим.

"Иллюзий относительно "приговора" журналисту Сущенко не было. Незаконное и политическое решение. Выражаем протест РФ, боремся дальше", - написала она.